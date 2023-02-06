Мощный пожар после землетрясения вспыхнул в турецком порту Искендерун

В результате землетрясения магнитудой 7,7 в турецком порту Искендерун вспыхнул мощный пожар, огонь разгорелся в контейнерах с грузом.

6 февраля турецкое информационное агентство NTV сообщило о вспыхнувшем после произошедшего на территории Турции землетрясения мощном пожаре в порту Искендерун в турецкой провинции Хатай.

Отмечается, что порт, где пламя охватило множество контейнеров с различным грузом, был временно выведен из эксплуатации из-за разрушений, которые были вызваны стихийным бедствием.