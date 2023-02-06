Подросток из Флориды, наконец, признался в убийстве 13-летней болельщицы Тристин Бейли

16-летнего Эйдена Фуччи обвинили в том, что он нанес Бейли более 100 ударов ножом, прежде чем сбросить ее тело в лесистой местности.

Фуччи, которому на момент предполагаемого убийства было 14 лет, нанес Бейли 114 ударов ножом. Потом он сбросил тело в лесистой местности недалеко от ее дома в Сент-Джонсе в День матери в 2021 году.

Несмотря на свой возраст, Фуччи был привлечен к ответственности как взрослый по обвинению в убийстве первой степени.

Он был арестован 10 мая 2021 года, на следующий день после того, как изуродованное тело Бейли было найдено рядом с прудом недалеко от ее дома.

Государственный прокурор округа Р.Дж. Ларизза рассказала, что у Бейли было около 49 ножевых ранений, нанесенных, когда она пыталась защищаться, на руках и лице.

Свидетели идентифицировали нож, найденный в пруду, как принадлежавший Фуччи. Отсутствующий кончик лезвия позже был обнаружен в черепе Бейли.

Кровь на ноже совпадает с кровью Бейли, сказал главный судебно-медицинский эксперт доктор Предраг Булич.

Судья Смит назначил еще одно слушание на 23 февраля, чтобы обсудить вопросы перед вынесением приговора.

“Я просто хочу извиниться перед семьей Бейли”, - сказал Фуччи, когда его спросили, хотел бы он сделать заявление в суде.