Татуировщик Вова Змей набил татуировку на лице своего несовершеннолетнего сына

Видео, где мастер тату Вова Змей бьет татуировку на лице своего сына, вызвало возмущение пользователей Сети.

В ролике Вова рассказал, что захотел сделать на день рождения сыну оригинальный подарок. И не придумал ничего лучше, чем набить ему на лице татуировку в виде кривоватой звездочки.

В кадре видно, что мальчик очень рад такому необычному подарку. Отец сначала перевел рисунок на кожу ребенка, а потом начал непосредственно наносить татуировку.

Шокированные подписчики начали дружно сочувствовать сыну Вовы, переживая, как мальчик дальше будет жить с таким подарком. Но некоторые призвали не шуметь, уверяя, что татуировка не настоящая, и блогер их просто разыграл.