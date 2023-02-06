90 килограммов красоты: Александра Гарсия-Лоридо стала одной из топовых моделей плюс-сайз

5 размер груди и 90 килограммов веса не помешали Александре обрести популярность, как модели плюс-сайз.

Девушкой и ее аппетитными формами восхищаются как женщины, так и мужчины, обращая внимание, что они делают Александру только привлекательнее и сексуальнее.

Ее изображение можно часто увидеть на рекламных проспектах и на разворотах модных журналов, не говоря уже о количестве подписчиков в соцсетях, которые не устают осыпать девушку комплиментами.

А секрет ее притягательности в том, что она не стесняется своих округлостей. Александра уверена в своей привлекательности, и охотно позирует перед камерами даже в раздельном купальнике.