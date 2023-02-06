Ольга Орлова наконец родила дочь, назвала ее Аней и показала миру

В первый раз мамой певица стала в 2001-м году: в браке с Александром Кармановым она родила сына Артема.

Ольга Орлова стала матерью во второй раз. Она родила дочь и раскрыла имя малышки. Певица поделилась первыми впечатлениями о появлении крохи на свет, сообщает КП.

Звезда также показала фото с новорожденной. И подписала его: "Привет, мир! Я - Аня. 6.02.2023".

За время беременности Орлова набрала почти 20 килограммов. Ранее экс-солистка "Блестящих" сетовала на отеки: "Ноги отекают сильно. По лицу тоже уже видно", - писала Ольга.

В первый раз мамой певица стала в 2001-м году - в браке с Александром Кармановым она родила сына Артема. По словам артистки, они сохранили дружеские отношения с отцом ребенка, она также дружит с женой бывшего мужа.

Второй раз Орлова вышла замуж в 2021-м году. Супруг Валерий старше знаменитой жены на 10 лет. О том, что певица ждет ребенка, стало известно в сентябре прошлого года.