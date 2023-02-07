Ким Петрас стала первой трансгендерной женщиной, получившей премию Грэмми за хит Сэма Смита

Немецкая поп-певица получила награду за лучшее выступление поп-дуэта / группы на 65-й ежегодной церемонии, став первой трансгендерной женщиной с премией Music award в этой категории.

Петрас во время своей благодарственной речи:

Сэм любезно попросил меня принять эту награду, потому что я первая трансгендерная женщина, получившая награду. Сэм, ты настоящий ангел и герой в моей жизни. Я люблю тебя.

Помимо Смита Петрас поприветствовала некоторых своих музыкальных героев, в том числе Мадонну и покойную Софи, транс-электронного продюсера и диджея, которая умерла в 2021 году.

Певица также поблагодарила свою мать за жизненно важную роль, которую она сыграла в ее личном путешествии.

Моя мать считала, что я девочка. И меня бы здесь не было без нее и ее поддержки.

Петерс о значении своей победы:

Все эти годы в моей голове крутятся люди, говорящие, что я буду нишевым артистом, и моя музыка будет звучать только в гей-клубах. Я надеюсь, что дети, которые увидели это, которые чувствуют, что им нет места в обществе, почувствуют вдохновение от того, что можно быть самими собой и получать вознаграждение за свой талант, а не за свой пол или сексуальность.

Победа Ким Петрас на воскресной церемонии вручения премии Грэмми стала действительно историческим событием в мире музыки.