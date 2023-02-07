Ким Петрас стала первой трансгендерной женщиной, получившей премию Грэмми за хит Сэма Смита
Немецкая поп-певица получила награду за лучшее выступление поп-дуэта / группы на 65-й ежегодной церемонии, став первой трансгендерной женщиной с премией Music award в этой категории.
Петрас во время своей благодарственной речи:
Сэм любезно попросил меня принять эту награду, потому что я первая трансгендерная женщина, получившая награду. Сэм, ты настоящий ангел и герой в моей жизни. Я люблю тебя.
Помимо Смита Петрас поприветствовала некоторых своих музыкальных героев, в том числе Мадонну и покойную Софи, транс-электронного продюсера и диджея, которая умерла в 2021 году.
Певица также поблагодарила свою мать за жизненно важную роль, которую она сыграла в ее личном путешествии.
Моя мать считала, что я девочка. И меня бы здесь не было без нее и ее поддержки.
Петерс о значении своей победы:
Все эти годы в моей голове крутятся люди, говорящие, что я буду нишевым артистом, и моя музыка будет звучать только в гей-клубах. Я надеюсь, что дети, которые увидели это, которые чувствуют, что им нет места в обществе, почувствуют вдохновение от того, что можно быть самими собой и получать вознаграждение за свой талант, а не за свой пол или сексуальность.
Победа Ким Петрас на воскресной церемонии вручения премии Грэмми стала действительно историческим событием в мире музыки.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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