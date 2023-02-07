ТАСС: фигуристу Роману Костомарову ампутировали обе стопы

Врачи решили ампутировать стопы фигуристу из-за развывшейся гангрены, сообщил источник агентству ТАСС.

При этом источник заверил, что в целом общее состояние Костомарова улучшается, операция прошла успешно.

Сообщается также, что в данный момент медики борются за сохранение кистей рук спортсмена.

Спортсмен находится в сознании, в реанимационной палате, уточнил источник ТАСС.

Тем временем, Телеграм-канл «112» пишет, что врачи ампутировали спортсмену только левую стопу, а правую ногу удалось спасти.

Роман Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.