Принца Гарри вынудят давать в суде показания против Меган Маркл

Сын Карла III и его жена снова оказались в центре скандала. На этот раз герцогу Сассекскому придется свидетельствовать против собственной жены.

Герцог Сассекский и его жена не сомневались, что иск от сестры Меган Маркл нереален. Принц Гарри был уверен, что его юристы смогут легко решить все без шума и внимания прессы, потому что в нем практически нет предмета рассмотрения.

Но младшему сыну короля Британии все-таки придется свидетельствовать против жены Меган. Сестра Маркл решила идти до конца. Саманта очень обижена на герцогскую чету и лично на Меган, оклеветавшую ее и отца без всяких причин.

Почти в каждом интервью Маркл жалуется на трудное детство, утверждая, что отец ее бросил. Теплые отношения с сестрой тоже отрицает напрочь. Но родные герцогини уверены: ее отец Томас дочери уделял достаточно внимания в детстве и юности. Их отношения испортились пять лет назад - по вине самой Маркл.

Саманте обидно не только за себя, но и за отца. И она намерена доказать в суде, что все, что ее сестра сказала о семье, - ложь.

Узнав об иске, сын Карла III поначалу ничуть не встревожился. К известию спокойно отнеслась и виновница разрастающегося скандала. Но юристы пары не смогли уладить вопрос самостоятельно.

В итоге суд допросит Маркл и примет показания от Гарри, которому придется свидетельствовать против жены. И все это - в канун коронации отца принца.