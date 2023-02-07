Геологический щит в Турции сдвинулся на три метра из-за мощного землетрясения
2023-02-07 14:36
В результате произошедшего землетрясения магнитудой 7,8 на территории Турции геологический щит сдвинулся на три метра на юго-запад.
7 февраля президент Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони в интервью итальянской газете Corriere della Sera рассказал о том, что Аравийская литосферная плита сдвинулась примерно на 3 метра в направлении северо-восток-юго-запад по отношению к Анатолийской плите в результате мощного землетрясения в Турции и Сирии.
«Это как если бы Турция сдвинулись на юго-запад», — уточнил учёный.
Дольони добавил, что за несколько секунд подземных толчков общая величина разлома земной коры составила не менее 150 километров.
Опубликовано: Диана Мудреченко