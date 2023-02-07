Геологический щит в Турции сдвинулся на три метра из-за мощного землетрясения

В результате произошедшего землетрясения магнитудой 7,8 на территории Турции геологический щит сдвинулся на три метра на юго-запад.

7 февраля президент Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони в интервью итальянской газете Corriere della Sera рассказал о том, что Аравийская литосферная плита сдвинулась примерно на 3 метра в направлении северо-восток-юго-запад по отношению к Анатолийской плите в результате мощного землетрясения в Турции и Сирии.

«Это как если бы Турция сдвинулись на юго-запад», — уточнил учёный.

Дольони добавил, что за несколько секунд подземных толчков общая величина разлома земной коры составила не менее 150 километров.