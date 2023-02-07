В Тульской области из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки
2023-02-07 17:28
Экстренные службы сообщили, что из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки в городе Ефремов Тульской области.
Во вторник вечером, 7 февраля 2023 года, информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на экстренные службы, сообщила о том, что из-за взрыва газа бытового обрушился подъезд многоэтажного жилого дома в городе Ефремов Тульской области России.
В свою очередь, сотрудники МЧС заявили «РИА Новости», что под завалами дома могут находиться люди.
Прокуратура региона начала проверку по факту обрушения подъезда в Тульской области.
Опубликовано: Диана Мудреченко