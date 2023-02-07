Маккенна, рассказала, что не задумывалась над тем, как назвать своих дочек-близняшек

Мама дала своим близнецам одинаковые имена. Женщина, известная в соцсетях под именем Маккенна, рассказала, что не особенно задумывалась над тем, как назвать своих дочек-близняшек.

Матери очень нравится имя Тедди так что теперь обеих девочек зовут именно так.

Маккенна со смехом добавила, что есть бесспорный плюс — она никогда ничего не перепутает и не назовёт ни одну из дочек неправильным именем.

В этом, конечно, имеется логика, но пользователи соцсетей призывают маму перестать издеваться над маленькими девочками.

У близнецов и без того может возникнуть «кризис идентичности», который только усилится от того, что малышек одинаково зовут.

Впрочем, в интернете также высказывается мнение, что Маккенна просто пошутила, чтобы эпатировать народ.

Благожелательно настроенные личности от души надеются, что речь идёт именно о фейке и розыгрыше.

Всё-таки две похожие дочки с одинаковыми именами — это не лучшая идея.