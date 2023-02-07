Умер основатель группы «Гуляй Поле» Владимир Бойко в возрасте 60 лет

Один из основателей группы «Гуляй Поле» Владимир Бойко ушёл из жизни в возрасте 60 лет в Москве.

Российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на музыканта Юрия Городецкого, сообщило о том, что вчера, 6 февраля 2023 года, один из основателей группы «Гуляй Поле» Владимир Бойко ушёл из жизни в возрасте 60 лет в Москве.

Городецкий уточнил, что причиной смерти Бойко стал оторвавшийся тромб.

Гражданская панихида по артисту пройдет 9 февраля в 12:00 по мск в соборе святого великомученика Георгия Победоносца в Одинцове, после чего Владимира Бойко похоронят на Лайковском кладбище.