Число погибших в Ефремове после взрыва газа достигло пяти человек

В Тульской области в городе Ефремов в доме взорвался газ. В результате обрушился подъезд. Погибло пять человек.

По предварительным данным, взрыв произошел на 4-м или 5-м этаже пятиэтажного дома. Первый подъезд здания полностью разрушен. Погибло пять человек.

Под завалами ищут людей. Удалось спасти ребенка. Трое пострадавших.

Взрывная волна затронула детский сад поблизости. В нем выбито окно и отвалилась штукатурка. Пострадавших нет.

Подробности сообщил Телеграм-канал Mash.