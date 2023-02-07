Готовить курицу с кожей или без нее: мифы о вреде и пользе
Куриная кожа имеет не очень хорошую репутацию у диетологов, ведь в ней содержится около 32 процентов жира.
Куриное мясо считается диетическим продуктом, особенно грудка курицы, в которой много полноценного белка, но мало жиров. Этого нельзя сказать о куриной коже, с которой мы в большинстве случаев готовим курицу.
Есть курицу с кожей или без нее вопрос открытый и неоднозначный, ведь с одной стороны в ней много как вредного насыщенного жира, так и полезного, а с другой она содержит коллаген, ответственный за сохранение и защиту тканей организма.
Наличие кожи резко увеличивает калорийность курицы. Это нужно иметь в виду тем людям, которые хотят похудеть. Им лучше снимать кожу с куска курицы перед ее употреблением. Но иногда можно позволить себе и кусочек вместе с кожей, чтобы получить долю полезных эффектов.
Опубликовано: Эльза Ли