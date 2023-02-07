Delfi: на заводе по производству беспилотников в Латвии возник крупный пожар

В Марупском крае в Латвии на заводе по производству беспилотников UAV Factory возник крупный пожар.

Во вторник, 7 февраля 2023 года, прибалтийский интернет-портал Delfi сообщила о факте возгорания на заводе по производству беспилотных летательных аппаратов компании UAV Factory в Макрупском крае в центральной части Латвийской Республики.

Государственная пожарно-спасательная служба Латвии заявила, что данное ЧП является пожаром повышенной опасности и призвала местных жителей закрыть окна и выключить вентиляцию, чтобы предотвратить угрозу жизни и здоровья.

Отмечается, что пламя распространяется с большой скоростью, на месте происшествия работают более пятидесяти спасателей.