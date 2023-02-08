Камни средневекового монастыря в Испании скрывали тайну возрастом 140 млн лет

Археологи начали раскопки на территории монастыря Санта-Каталина-дель-Монте в Кариньене, который существовал с 1400 до начала 1800-х годов и один камень особенно привлек их внимание.

В известняковой плите, которую использовали древние зодчие был четкий трехпалый отпечаток.

Археологи решили продолжить расследование и вызвали представителей Музея естественных наук Сарагосского университета. Изучив камень, ученые пришли к выводу, что это след динозавра.

По мнению экспертов - это след теропод, плотоядных динозавров, которые оставили свой отпечаток 135-140 миллионов лет.

Камень предположительно не из этого района. Скорее всего, он был привезен из Вильянуэва-де-Уэрва, города примерно в десятке километров к западу, где уже были обнаружены подобные следы динозавров.