Белорусские «Зубры» вылетели в Турцию для оказания помощи после землетрясения
2023-02-08 09:28
С аэродрома «Мачулищи» вылетел военно-транспортный самолёт Ил-76МД с белорусскими спасателями на борту, сообщает Минобороны Беларуси в среду, 8 февраля.
«Военные летчики доставят в Турцию республиканский отряд специального назначения « ЗУБР» МЧС Республики Беларусь», - говорится в сообщении ведомства.
Дополнительный отряд спасателей сегогдян отправило в Турцию МЧС России.
Напомним, что жертвами природной катастрофы стали более восьми тысяч человек. Некоторые выжившие еще находятся под завалами.
Опубликовано: Тарас Медведев