Автолюбители сообщают о колонне танков «Леопард», которые перебрасывают из Германии в Польшу
2023-02-08 09:36
Ночью колонна танков из Дрездена направилась в сторону Польши, сообщают в соцсетях автолюбители, которые подтверждают свои заявления многочисленными видео и фото.
По предположению экспертов, такнки направятся в учебный центр в Свентошуве, где проходят слаживание экипажи ВСУ.
Отмечается, что эти танки могут остаться в Польше в рамках обмена кольцами.
Ранее Польша кртиковала Германию за то, что та не внесла свой вклад взамен поставок Киеву танков Т-72 из арсенала польской армии.
Опубликовано: Тарас Медведев