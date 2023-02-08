Автолюбители сообщают о колонне танков «Леопард», которые перебрасывают из Германии в Польшу

Ночью колонна танков из Дрездена направилась в сторону Польши, сообщают в соцсетях автолюбители, которые подтверждают свои заявления многочисленными видео и фото.

По предположению экспертов, такнки направятся в учебный центр в Свентошуве, где проходят слаживание экипажи ВСУ.

Отмечается, что эти танки могут остаться в Польше в рамках обмена кольцами.

Ранее Польша кртиковала Германию за то, что та не внесла свой вклад взамен поставок Киеву танков Т-72 из арсенала польской армии.