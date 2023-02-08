Алаудинов: подразделения ВС РФ продвигаются в Артёмовске, заняв несколько улиц города

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что подразделения ВС РФ продвигаются в Артёмовске, заняв несколько улиц города в ДНР.

8 февраля командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Соловьёв Live» заявил о том, что боевые действия по блокированию города Артёмовск в рамках спецоперации ведутся подразделениями армии России успешно, на данный момент занято несколько больших улиц.

Отмечается, что вопрос окончательного освобождения города связан лишь с задачей максимального сохранения личного состава российских войск, однако количество потерь живой силы и военной техники ВСУ на данном участке фронта вносит огромный вклад в неизбежный успех всей спецоперации по защите Донбасса.