Беременная пьяная пассажирка нахамила и обматерила таксиста и он отвез ее в полицию

Молодая невоспитанная особа так и не оплатила проезд и осталась должна водителю 750 рублей.

С делом разбирается иркутская полиция. Конфликт возник между водителем такси и 24-летней пассажиркой. Она была нетрезвая и всю дорогу обкладывала таксиста матом и хамила.

В итоге еще и не заплатила за поездку. Водитель привез женщину с ее спутником в полицию.

Я привез ее сюда, чтобы высадить в безопасном месте, не на дороге, чтобы она не замерзла. Тем более она беременная и пьяная еще.

Инцидент водитель снял на камеру. Кадры демонстрируют неадекватность задержанной гражданки:

Я такая красивая девочка, а ты дятел.

Дамочка обзывала водителя старым козлом, и говорила: «нерусские создания понаехали тут».

Девушке грозит ответственность по статье "Мелкое хулиганство".

Раскаиваться она не собирается:

Я хочу написать заявление на него.

А вот ее спутник уверен, что он и его подруга «по-любому были не правы». Более того мужчина попросил прощения у водителя:

Водила, извини, пожалуйста, мы реально виноваты.

Далее молодой человек объяснил, что его подруге такое поведение свойственно постоянно.