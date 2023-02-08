Беременная пьяная пассажирка нахамила и обматерила таксиста и он отвез ее в полицию
Молодая невоспитанная особа так и не оплатила проезд и осталась должна водителю 750 рублей.
С делом разбирается иркутская полиция. Конфликт возник между водителем такси и 24-летней пассажиркой. Она была нетрезвая и всю дорогу обкладывала таксиста матом и хамила.
В итоге еще и не заплатила за поездку. Водитель привез женщину с ее спутником в полицию.
Я привез ее сюда, чтобы высадить в безопасном месте, не на дороге, чтобы она не замерзла. Тем более она беременная и пьяная еще.
Инцидент водитель снял на камеру. Кадры демонстрируют неадекватность задержанной гражданки:
Я такая красивая девочка, а ты дятел.
Дамочка обзывала водителя старым козлом, и говорила: «нерусские создания понаехали тут».
Девушке грозит ответственность по статье "Мелкое хулиганство".
Раскаиваться она не собирается:
Я хочу написать заявление на него.
А вот ее спутник уверен, что он и его подруга «по-любому были не правы». Более того мужчина попросил прощения у водителя:
Водила, извини, пожалуйста, мы реально виноваты.
Далее молодой человек объяснил, что его подруге такое поведение свойственно постоянно.
Опубликовано: Храмова Оксана