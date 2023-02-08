Лучшая идея Силиконовой долины превратилась в ходячую шутку

Очки с дополненной реальностью и возможностью выхода интернет стали причиной скандала в кафе, и в них запретили приходить в бары и рестораны.

В феврале 2014 года консультант по социальным сетям зашла в бар в Сан-Франциско и подверглась нападению. Эта история стала в США национальной новостью, и поначалу она казалась хрестоматийным случаем неспровоцированной агрессии.

Сара Слокум говорит, что ее ударили мокрыми полотенцами в баре, когда пьяницы схватили и украли ее очки. Она назвала это преступлением на почве ненависти.

Но в этой истории есть нечто большее, чем голые факты. Это были не обычные очки, а футуристический аксессуар для киборга от Google под названием Glass, который позволял ей тайно снимать все вокруг.

На кадрах видно, как Слокум описывает посетителей Molotov's – веселого и дружелюбного дайв–бара, который не поддается джентрификации, - как “белый мусор”. Впоследствии выяснилось, что у нее была коллекция запретительных судебных приказов против нее, и однажды она снимала своих ближайших соседей через кухонное окно.

Но в какой степени скандал был вызван ее поведением, а в какой - очками?

Бары и рестораны по всему Западному побережью не стали дожидаться, пока это выяснится, и запретили эту технологию. Даже Google принял этот термин в запоздалом совете владельцам очков стоимостью 1000 фунтов стерлингов, посоветовав “Не быть жутким или грубым”.

Google Glass был детищем соучредителя Сергея Брина, который хвастался, как технология избавит мужчин от “выхолащивающей” привычки проверять свои смартфоны - проблемы, о существовании которой мы и не подозревали.

Изобретатели рассудили, что, поскольку мы уже стали экранными зомби и экспертами в том, чтобы отгородиться от окружающего мира, казалось логичным сделать следующий шаг и применить эту технологию к нашим лицам.

“Через десять лет это станет невероятным опытом”, - предсказал Марк Андреессен из венчурной фирмы Andreessen Horowitz, когда он вместе с главным конкурентом Джоном Доэрром из Kleiner Perkins учредил фонд в 500 миллионов долларов, чтобы стимулировать применение стекла.

“Такие вещи всегда начинаются странно – идея, что кто-то берет свой ноутбук в кафе, когда-то тоже была странной, - настаивал Андреессен.- Сейчас это обыденные вещи. Как только вы надеваете очки, у вас есть Интернет, это своего рода волшебная вещь ”.

Сегодня Силиконовая долина, которой не хватает хитов, отчаянно хочет, чтобы “дополненная” или “смешанная реальность” имела успех.