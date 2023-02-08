Porsche Panamera отозвают из-за потенциальной пожарной опасности
Porsche отзывает почти 25 000 автомобилей класса люкс Panamera и Panamera Sport Turismo 2018-2022 модельных годов (включая модели standard, S, 4S, GTS и Turbo) для устранения потенциальной проблемы с одним из компонентов их систем кондиционирования.
Попадание влаги во внешний насос в контуре климат-контроля Panamera может привести к короткому замыканию, которое может повредить насос и его жгут проводов.
Если это будет продолжаться достаточно долго, это может привести к пожару.
"На пострадавших автомобилях существует вероятность попадания влаги во внешний насос охлаждающей жидкости для системы климат-контроля", - говорится в отчете Porsche о дефектах в NHTSA.
Это может привести к короткому замыканию и, в некоторых случаях, к тепловому повреждению внешнего насоса охлаждающей жидкости.
В редких случаях тепловое повреждение ремней безопасности может прогрессировать, если его не заметить, и привести к возгоранию автомобиля.
Исправить ситуацию относительно просто; Porsche заменит насос на обновленный дизайн, который не подвержен поломкам такого типа.
Он поставляется от нового поставщика и будет иметь другой номер детали. Porsche заявляет, что ее клиенты должны быть уведомлены о кампании, которая начнется в марте.
Опубликовано: Марат Беглов
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Наталья
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