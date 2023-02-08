Самые глупые способы получить огромный штраф или оказаться за решёткой в азиатских странах

Так, например, в Сингапуре с 1992 года существует официальный запрет на продажу, провоз и, конечно же, использование жвачки.

Причиной тому стали проблемы с обслуживанием многоэтажных домов, обитатели которых, явно не заботящиеся о благополучии собственного жилища, выбрасывали использованную жевательную резинку, куда угодно, только не в мусорную корзину.

Жвачка была на полу, в почтовых ящиках, в лифтах и даже в замочных скважинах!

Жевательная резинка, оставленная в общественных местах, на земле и тротуарах, существенно увеличивала стоимость уборки, и в результате могла привести к повреждению уборочного оборудования.

Также неприятной проблемой стало прилипание жвачки на сиденья общественных автобусов и одежду пассажиров.

Поэтому, собираясь в Сингапур, не забудьте выложить из карманов любимую жвачку. В противном случае, вас может ожидать неприятный сюрприз в виде штрафа или даже ареста.

Своей нелюбовью к жвачке известен и Таиланд. Нет-нет, привозить, покупать и, конечно же, жевать жвачку можно – этого права туристов никто не лишит.

Но вот если, засмотревшись на местные достопримечательности, путешественник решит выбросить использованную жевательную резинку на землю или тротуар, начнутся проблемы.

Дело в том, что подобный проступок в Таиланде карается довольно строго – штрафом в несколько сотен долларов.

Если же такой суммы у нарушителя не найдется, то его в обязательном порядке отправят в тюрьму – так сказать, подумать над своим поведением. К слову, примерно такое же наказание можно получить, если случайно (или не случайно) наступить на национальные монеты и банкноты.

В Китае официально запрещены любые художественные фильмы, основная тематика которых хотя бы как-то связана с путешествиями во времени.

В один прекрасный момент, а точнее после очередного ежегодного кинофестиваля, китайское правительство пришло к выводу, что с помощью идеи о фантастических путешествиях сквозь пространство и время, киноделы не просто пытаются критиковать современный Китай, но и сеют в зрителях сомнения по поводу официальной трактовки истории.

Проще говоря, фантастические фильмы о прошлом ставят под сомнения всю идеологию китайского правительства, из-за чего рядовые граждане могут усомниться в правильности решений и действий властей.