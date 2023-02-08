Почему в азиатских странах так любят острую пищу

Среди типичных ответов вроде «так мы привыкли», «это вкусно» и др. один умный кореец смог дать мне действительно исчерпывающий ответ.

Во-первых, острая пища помогает бороться со стрессом.

Именно она в небольшом количестве помогает вырабатывать гормоны счастья, и все тяготы и невзгоды (особенно после тяжёлого рабочего дня) снимает моментально.

Во-вторых, исторически острый перец добавляли в еду, чтобы её обеззаразить, убив пакостные бактерии и прочие микроорганизмы.

Как вы понимаете, не всегда люди умели качественно обрабатывать пищу от микробов.

Примерно так и сложились рецепты многих острых азиатских блюд, а также и сформировались вкусовые рецепторы местных жителей, требующие больше вкуса.