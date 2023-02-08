МО РФ: войска России уничтожили цеха авиационного завода в Харькове
2023-02-08 15:57
Российские военные совершили успешную атаку на производственные цена авиазавода в Харьковской области.
8 февраля спикер Министерства обороны России по вопросам спецоперации в Украине Игорь Конашенков провёл дневной брифинг ведомства, в котором сообщил, что за сутки ведения СВО российские войска нанесли прицельный ракетный удар по цехам авиационного завода в Харьковской области, уничтожив их.
По данным Конашенкова, расположенные в Харькове предприятия были заняты в сфере производства и модификации беспилотников и дронов-камикадзе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей