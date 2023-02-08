Их секреты: что помогает туркам долго жить и сохранять цветущий вид

Согласно ВОЗ, в Турции общая продолжительность жизни примерно 78 лет, что на 2 года больше, чем в США.

Турки активны в любом возрасте, при этом и выглядят моложаво. Что помогает им даже в старости сохранять удаль и свежесть?

Бани

Знаменитые турецкие бани для турок - важный элемент жизни. Мытье в банях имеет общественный смысл и даже религиозный подтекст. Они оказывают положительное влияние на здоровье и тело человека, сосудистую систему и кожу.

Розовая вода

У турецких женщины бесконечный запас такого важного косметического раствора. Для жителей Востока это нечто вроде разрыхлителя, широко используемого в кулинарии. Продается розовая вода в Турции везде.

Эта вода еще и хорошо увлажняет и молодит кожу, если протереть ею лицо. Так что готовить и заниматься косметическими процедурами можно одновременно.

Фрукты, овощи, приправы

Но самое основное, в Турции очень много овощей, специй, трав, которые добавляют во все блюда. Ещё там очень любят рыбу и баранину, а фаст-фуда в стране мало.

Вот и получается, что утро типичной турецкой женщины – порезать салат с кучей всяких плодов, протереть лицо розовой водой. Можно ещё добавить сюда тёплый климат и горячее яркое солнце.

Согласно ВОЗ, в Турции общая продолжительность жизни - 78 лет. В России она составляет 70 лет, в США – 76.