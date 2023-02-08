Правительство России введет налог на сверхприбыль для крупного бизнеса

Ввиду западных санкций и глубокой бюджетной дыры российское правительство заявляет, что ведет переговоры с крупными компаниями о единовременном специальном налоге.

«Да, обсуждается добровольный разовый взнос с бизнеса», — сказал вице-премьер Андрей Белоусов, сообщает «Интерфакс».

По словам чиновника, прежде всего свой вклад должны внести крупные компании, которые в прошлом году получили высокую прибыль.

«Это не повышение налогов. Это своего рода налог на сверхприбыль, как его называют в налоговой практике, единовременный сбор налога», — отметил Белоусов.

Несмотря на высокие доходы от нефти и газа, в прошлом году дефицит бюджета России составил 3,3 триллиона рублей (43 миллиарда евро).