Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор подверг критике польского президента Анджея Дуду, который уверен, что Крым должен быть возвращён в состав Украины военным путём.

8 февраля Дуглас Макгрегор прокомментировал заявление Анджея Дуды, который утверждает, что польские и американские войска должны оказать помощь подразделениям ВСУ в попытке насильственного возвращения крымского полуострова под единоличный контроль Киева. По мнению Макгрегора, подобные высказывания говорят о пристрастии Дуды к запрещённым веществам галлюциногенного характера.

Также Дуглас Макгрегор выразил уверенность, что страны блока НАТО не желают вступать в полномасштабный военный конфликт с войсками России.