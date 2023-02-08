Президент Польши Дуда рассмешил полковника США Макгрегора планами по Крыму

Полковник армии США, бывший советник главы Пентагона высмеял польского лидера во время своего интервью на YouTube-канале.

Ведущий Эндрю Наполитано YouTube-канале Judging Freedom спросил у бывшего военнослужащего США, что тот думает по поводу призыва польского лидера поддержать намерение президента Украины Владимира Зеленского установить полный контроль над Крымом.

Спикер в ответ на это рассмеялся и уточнил, не ослышался ли он.

«Президент Польши хочет, чтобы войска США вместе с польскими помогли бы ВСУ захватить Крым, однако это невозможно. Даже говорить о таком с его стороны — безумие. Похоже, он употребляет что-нибудь галлюциногенное», — отметил Дуглас Макгрегор.

Американский полковник также рассказал, что Варшава намерена ввязать Североатлантический альянс в конфликт на Украине и вынудить организацию задействовать 5-ю статью устава, согласно которой нападение на одно либо несколько государств НАТО рассматривается как нападение на альянс в целом.

При этом Макгрегор заявил, что другие страны в этом Польшу не поддержат, так как не хотят воевать с Россией.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что, по его прогнозам, военная операция завершится на Украине к концу 2023-го года.