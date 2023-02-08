Мама Костомарова разрыдалась, поздравляя сына с днем рождения
Фигурист Роман Костомаров отмечает сегодня свое 46-летие в больнице. Мама спортсмена расплакалась, когда поздравляла его с днем рождения, признавшись, что молится о здоровье сына без конца.
Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову сегодня, 8 февраля 2023 года, исполнилось 46 лет.
Свой праздник фигурист вынужден отмечать в больнице, куда попал с тяжелой пневмонией. Болезнь не оставляет знаменитость, а накануне появились сведения о том, что спортсмен лишился стоп обеих ног из-за гангрены.
С мамой звезды ледовых шоу удалось связаться корреспондентам "АиФ". Родительница расплакалась, поздравляя сына. Она рассказала, что радуется каждый день, что у нее родился такой замечательный наследник.
Женщина призналась, что без конца молится за здоровье Романа.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
Наталья
Успенская вместе со своей дочкой Плаксиной представили композицию Мольба на слова официального представителя МИД РФ Захаровой
Известная исполнительница Любовь Успенская совместно со своей наследницей Татьяной Плаксиной представили на суд зрителя композицию под названием "Мольба" на слова Марии Захаровой.Подробнее...
-
-