Мама Костомарова разрыдалась, поздравляя сына с днем рождения

Фигурист Роман Костомаров отмечает сегодня свое 46-летие в больнице. Мама спортсмена расплакалась, когда поздравляла его с днем рождения, признавшись, что молится о здоровье сына без конца.

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову сегодня, 8 февраля 2023 года, исполнилось 46 лет.

Свой праздник фигурист вынужден отмечать в больнице, куда попал с тяжелой пневмонией. Болезнь не оставляет знаменитость, а накануне появились сведения о том, что спортсмен лишился стоп обеих ног из-за гангрены.

С мамой звезды ледовых шоу удалось связаться корреспондентам "АиФ". Родительница расплакалась, поздравляя сына. Она рассказала, что радуется каждый день, что у нее родился такой замечательный наследник.

Женщина призналась, что без конца молится за здоровье Романа.