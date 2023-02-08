Землетрясение в Турции: количество жертв превысило 11 тысяч человек

По данным спасательных служб, количество жертв постоянно растет, под обломками остается еще много людей. Ситуацию усугуляет также похолодание.

По данным 8 февраля, в Турции только официально уже признаны погибшими 8 574 человека, еще не менее 2 530 человек - в Сирии, сообщают СМИ.

Только в одной Турции число пострадавших превысило 50 тысяч человек, сообщил лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления по телевидению.

По данным спасательных служб, количество жертв постоянно растет, под обломками остается еще много людей. Ситуацию усугуляет также похолодание.

В турецкий Газиантеп, возле которого находился эпицентр самого первого и самого разрушительного землетрясения, прибыли спасатели из Беларуси. Прямо сегодня они приступают к поисково-спасательным работам, передает МЧС Беларуси.

Официальных данных о гражданах Беларуси, которые могли погибнуть в Турции, нет. Известно только, что дипломаты пока не смогли связаться с гражданкой Беларуси и ее двумя малолетними детьми в Кахраманмараше - этот город находится в 59 км от эпицентра.

Еще одну белоруску, из города Антакья, удалось найти в больнице. К сожалению, ее ребенок пока не найден.

Всего на консульском учете посольства РБ в Турции состоят 418 белорусских граждан, из них 53 проживают в провинциях, которые пострадали от землетрясения.