МИД РФ: Россия пожизненно запретила въезд 77 гражданам США

В Министерстве иностранных дел России рассказали о новых санкциях в отношении Соединённых Штатов.

8 февраля пресс-служба российского внешнеполитического ведомства сообщила, что в ответ на новые санкции США в отношении граждан РФ Министерство иностранных дел пожизненно запрещает въезд в Россию семидесяти семи американцам, среди которых главы всех штатов и некоторых политических ведомств.

В МИД России выразили уверенность, что попытки администрации Вашингтона раскрутить антироссийскую санкционную спираль ударят бумерангом по Белому дому.