МИД РФ: Россия пожизненно запретила въезд 77 гражданам США
2023-02-08 21:06
В Министерстве иностранных дел России рассказали о новых санкциях в отношении Соединённых Штатов.
8 февраля пресс-служба российского внешнеполитического ведомства сообщила, что в ответ на новые санкции США в отношении граждан РФ Министерство иностранных дел пожизненно запрещает въезд в Россию семидесяти семи американцам, среди которых главы всех штатов и некоторых политических ведомств.
В МИД России выразили уверенность, что попытки администрации Вашингтона раскрутить антироссийскую санкционную спираль ударят бумерангом по Белому дому.
Опубликовано: Ткачёв Андрей