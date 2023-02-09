Сирия пожаловалась на отсутствие помощи Запада после землетрясения

Советник президента Сирии Бусейна Шаабан заявила, что Запад не оказывает помощи Сирийской Арабской республике после землетрясения.

По ее словам, западные страны направляют помощь только в те регионы, которые контролируют незаконные вооруженные формирования.

Шаабан отметила, что из Европы и Соединенных Штатов в Турцию поступили деньги и оборудование, а Сирия не получила вообще ничего.

Она подчеркнула, что Западу нет дела до регионов, в которых проживает большинство сирийцев.