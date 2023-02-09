Сирия пожаловалась на отсутствие помощи Запада после землетрясения
2023-02-09 01:19
Советник президента Сирии Бусейна Шаабан заявила, что Запад не оказывает помощи Сирийской Арабской республике после землетрясения.
По ее словам, западные страны направляют помощь только в те регионы, которые контролируют незаконные вооруженные формирования.
Шаабан отметила, что из Европы и Соединенных Штатов в Турцию поступили деньги и оборудование, а Сирия не получила вообще ничего.
Она подчеркнула, что Западу нет дела до регионов, в которых проживает большинство сирийцев.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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