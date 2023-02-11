Рогов: на стороне России хотят воевать тысячи иностранных добровольцев

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов утверждает, что тысячи иностранцев хотят принять участие в спецоперации на стороне РФ.

По его словам, заявки поступают от добровольцев из государств Латинской Америки и Ближнего Востока, а также из Германии, США, Канады, Великобритании, Франции.

Рогов отметил, что у многих из таких добровольцев есть лицензия на владение оружия и боевой опыт.

Он также уточнил, что цель этих людей заключается в противостоянии нацизму и сохранении традиционного общества.