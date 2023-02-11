Актер Михаил Козаков признался, что после того, как он не смог ходить после травмы, его бросила жена

Получивший известность после роли Полежайкина в сериале Папины дочки актер Михаил Козаков столкнулся с предательством супруги, когда был прикован к больничной койке.

Жена Козакова приняла решение расторгнуть брак после того, как актер оказался в реанимации. Дело в том, что Михаил оступился и упал с 12-метровой высоты. В результате он получил травму ног, которая не позволяла ему ходить.

Супруга не поддержала его, и выражала претензии, даже тогда, когда он находился в реанимации: дескать, его болезнь помешала ей достойно отпраздновать тридцатилетний юбилей. А потом ушла, и в открытую заявила, мол, как научишься снова ходить, звони.

Михаил признается, что не узнавал бывшую жену, и ее реакция его шокировала. Сейчас у девушки другой возлюбленный, а Михаил понемногу восстанавливается с помощью аппарата Елизарова.