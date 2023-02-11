ВОЗ: в Турции есть риск вторичной катастрофы после землетрясения

К вторичной катастрофе и дополнительным жертвам могут привести те условия, которые сложились после стихийного бедствия в Турции, считает Всемирная организация здравоохранения.

Количество погибших из-за ужасных условий, сложившихся в регионах Турции, пострадавших от землетрясения, может приблизиться к числу жертв от самого землетрясения. Такую версию изложил представитель ВОЗ в интервью CNN.

В пострадавших населенных пунктах нет воды, топлива и других элементарных условий для жизни.

Решать эти вопросы необходимо оперативно, чтобы не допустить вторичной катастрофы и большого количества новых жертв, отметил специалист ВОЗ.

По данным CNN, в зоне, пострадавшей от стихии установилась более холодная погода по сравнению с привычной для этих регионов.

Согласно последним данным, количество погибших уже составляет 20 665 человек. 100 тысяч человек эвакуированы из зоны бедствия.