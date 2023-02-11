В моду входит странный модный тренд на растрепанные брови, похожие на щупальца осьминогов

Брови в форме щупалец осьминога стали инновационным трендом с подачи косметического бренда Baebrow.

Традиционные выщипанные брови-ниточки в модных тенденциях макияжа отступают на второй план. А на первый выходят красавицы с пышными бровями, которым теперь надлежит придавать своеобразную форму посредством использования специального воска.

Чтобы быть в тренде брови нужно будет расчесать, разделить на пряди и придать им волнообразную форму, которая на деле больше напоминает щупальца осьминога. Назвать нарождающийся тренд безусловной инновацией нельзя, поскольку в 2018 году уже были попытки экспериментов с бровями-перьями.

Пока тенденция на осьминожьи бровки в модную масс-культуру не переросла, и является, скорее, экспериментом, который охотно пробуют стилисты и визажисты. Выглядит странновато и непривычно, но для тематического лука или выхода на подиум очень даже интересно.