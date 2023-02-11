Гигантский разлом в два футбольных поля появился в провинции Хатай после землетрясения
2023-02-11 13:47
В турецкой провинции Хатай операторы дрона сняли видео глубокой трещины, которая появилась в результате движения плит.
Разлом длинной 200 и глубиной в 30 метров появился после землетрясения, которое потрясло своими масштабами Турцию и Сирию.
На видео трещина разделила пополам оливковую рощу в аграрной провинции.
Видео напоминает жуткие кадры из фильмов-катастроф, но нельзя забывать, что стихия унесла более 20 000 жизней в обеих странах.
Опубликовано: Тарас Медведев