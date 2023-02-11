Kyodo: Китай заявил о намерении утроить ядерный арсенал к 2035 году

Китайские власти планируют в три раза увеличить объемы ядерного оружия и довести объемы ядерного арсенала к 2035 году до 900 единиц.

Такие данные опубликовало 11 февраля издание Kyodo, ссылаясь на свои источники.

По информации издания, эти планы уже получили одобрение председателя КНР Си Цзиньпина.

Такое решение принято на фоне обострения взаимоотношений Китая и Америки, а также из-за возросшего напряжения ситуации на Тайване, говорится в сообщении.

Наращивание ядерного потенциала планируется провести в два этапа. До 2027 года количество боеголовок должно возрасти до 550 единиц, а до 2035 года – до 900 единиц.