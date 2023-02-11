Число жертв землетрясения в Турции выросло до 22 327 человек

Турецкий Минздрав раскрыл актуальные сведения о количестве погибших в стране по итогам серии разрушительных землетрясений.

В субботу вечером Министерство здравоохранения Турции опубликовало пресс-релиз, согласно которому к 11 февраля на территории страны от землетрясений, их последствий и афтершоков погибли не менее 22 327 человек. Известно, что ещё 80 278 жителей получили ранения различной степени тяжести.

По словам турецкого президента Тайипа Эрдогана, правительство намеревается компенсировать ущерб от землетрясения гражданам, покрыв годовую аренду их жилья.