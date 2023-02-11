Гарибашвили: Киев пытается втянуть Грузию в конфликт с Россией

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили утверждает, что украинское правительство пытается открыть второй антироссийский фронт за счёт Грузии.

11 февраля Ираклий Гарибашвили дал интервью журналистам газеты Sputnik, где сообщил, что в администрации Тбилиси обратили внимание на ряд публичных высказываний представителей украинской власти, целью которых является втягивание армии Грузии в военный конфликт с Россией.

По мнению Гарибашвили, в Киеве хотят, чтобы грузинские войска открыли второй антироссийский фронт для отвлечения внимания от Донбасса, однако этого не случится.