РИА Новости: Вечером 11 февраля в Грузии зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3

По сообщение РИА Новости со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга, подземные толчки ощущались в западном регионе Грузии.

Как информирует центр сейсмического мониторинга, землетрясение началось в 19:33 по тбилисскому времени (или в 18:33 по МСК). Эпицентр расположен в населенном пункте Вакиджвари.

Информации о жертвах или разрушениях пока нет.

Землетрясение в Турции на сегодняшний день унесло жизни 21 848 человек. Общее количество пострадавших увеличилось до 80 104.

После трагедии в этой стране волна подземных толчков разной силы пронеслась практически по всей планете.