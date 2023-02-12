Ляо Мэнсюэ и Тун Чжэнхуань - китайские бегуньи, которые стали популярны из-за мужской внешности

Пара китайских бегунов, занявших самое высокое место в женской эстафете на национальном финале по легкой атлетике, стала вирусной в социальных сетях из-за их внешнего вида.

В 2019 году Ляо Мэнсюэ и Тун Чжэнхуань заняли первое и второе места с результатом 53,25 и 53,35 секунды соответственно в женской эстафете на дистанции 400 метров на Национальном чемпионате по легкой атлетике и финале Гран-при в Дацине, провинция Хэйлунцзян.

Пара сразу же вызвала споры в социальных сетях, и многие задавались вопросом, действительно ли они женщины.

Один из пользователей написал:

Они больше мужчины, чем я.

В июле 2019 г. Ляо и Тонг попали под пристальное внимание общественности после того, как в составе команды из четырех человек завоевали золото, представляя провинцию Хунань на Национальном чемпионате по легкой атлетике в Шэньяне.

Ляо также возглавила эстафету на 400 метров, в то время как Тонг финишировала с бронзовой медалью, отмечает South China Morning Post .

Пользователи социальных сетей тем временем пришли в замешательство по поводу пола Ляо и Тонга.

В Weibo появились такие комментарии:

- Они мужчины.

- Они, вероятно, принимают наркотики.

- На самом деле я думала, что это смешанная эстафета для мужчин и женщин.

- Когда я смотрю на фотографии, я действительно не могу сказать, женщины ли они.

- Это побочный эффект приема наркотиков. Уровень их гормонов сильно изменился.

А так реагировали англоязычные пользователи в Facebook:

- Разве это имеет значение? Поздравляю.

- Это отстой, когда ты делаешь что-то настолько великое, чтобы тебя разорвали на части в социальных сетях. Люди мелочны. Они просто завидуют, потому что живут неудовлетворенной жизнью

Китайская спортивная ассоциация с тех пор подтвердила, что Ляо и Тонг - женщины, сообщает People's Daily .