Молодой вратарь умер в Бельгии после отражения пенальти

25-летний Анри Эспил отбил мяч и после этого упал в обморок. Его экстренно доставили в больницу, но врачи уже ничем не могли спортсмену помочь.

25-летний вратарь из футбольного клуба «Винкель Спорт» скончался в Бельгии. Это случилось прямо на футбольном поле: Анри Эспил отразил пенальти в ходе матча, после этого упал в обморок.

Как сообщает МК со ссылкой на Het Nieuwsblad, спортсмена на скорой отправили в больницу, но он по дороге скончался.

ЧП произошло на матче с командой «Вестрозебек». Пенальти бил нападающий команды-соперника.

Эспил успел отбить мяч и упал без сознания. Футболиста пытались реанимировать при помощи дефибриллятора, однако спасти так и не смогли.

Как уточняет портал, Анри Эспил – воспитанник клуба «Винкель Спорт». Молодого человека здесь знают с детства, потому случившееся для команды стало шоком. И, конечно, огромной трагедией для родных спортсмена.