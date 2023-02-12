Из-за фанатов 12-летней звезды ТикТока Миланы Хаметовой в питерском ТЦ случился коллапс

На встречу с юной звездой пришли около 7000 ее поклонников. Давки удалось избежать только благодаря действиям работников службы безопасности.

В питерском ТЦ «Мега Дыбенко» на днях случился настоящий коллапс. Причиной стало то, что 12-летняя тиктокерша Милана Хаметова устроила здесь фан-встречу с поклонниками, сообщает Супер.ру.

На ее концерт пришли около 7000 человек. Давки удалось избежать только благодаря действиям работников службы безопасности, работу ТЦ быстро восстановили.

Милана — детская модель, самая юная участница Super House, победительница конкурса «Мини Мисс Сибирь-2016».

Эта девочка собирает многотысячные аудитории. Ее знают как исполнительницу хитов «ЛП», «Купи пёсика».

В соцсетях число поклонников Миланы превысило 4 миллиона человек.