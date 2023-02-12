В Сан-Ремо высказались против видеообращения на конкурсе песни

2023-02-12 12:20

В городе Сан-Ремо в Италии прошел митинг против показа видеообращения Владимира Зеленского на музыкальном конкурсе.

Около тысячи человек вышли на улицы, чтобы высказаться против политизации конкурса и военной поддержки Украины.

Участники митинга говорили о том, что они выступают против НАТО и американского империализма.

По их словам, простые итальянцы хотят возвращения альянса с Россией, а не отправки оружия на Украину.

Опубликовано: Светлана Репина









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