В городе Сан-Ремо в Италии прошел митинг против показа видеообращения Владимира Зеленского на музыкальном конкурсе.

Около тысячи человек вышли на улицы, чтобы высказаться против политизации конкурса и военной поддержки Украины.

Участники митинга говорили о том, что они выступают против НАТО и американского империализма.

По их словам, простые итальянцы хотят возвращения альянса с Россией, а не отправки оружия на Украину.