В Сан-Ремо высказались против видеообращения на конкурсе песни
2023-02-12 12:20
В городе Сан-Ремо в Италии прошел митинг против показа видеообращения Владимира Зеленского на музыкальном конкурсе.
Около тысячи человек вышли на улицы, чтобы высказаться против политизации конкурса и военной поддержки Украины.
Участники митинга говорили о том, что они выступают против НАТО и американского империализма.
По их словам, простые итальянцы хотят возвращения альянса с Россией, а не отправки оружия на Украину.
Опубликовано: Светлана Репина
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Алексей Гладкий
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