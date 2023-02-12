Сиделка Натальи Фатеевой рассказала, что здоровье 88-летней актрисы ухудшилось
Звезда советского кино десять лет не общается с внешним миром, в том числе с подругами, родными и даже детьми.
У Натальи Фатеевой - проблемы с ногами. Звезда советского кино пережила шесть операций, и теперь передвигаться на костылях. С журналистами и даже друзьями звезда не любит разговаривать. И о том, что с ней сейчас происходит, корреспонденты Вокруг ТВ узнали от ее помощницы.
88-летняя актриса живет в одиночестве в московских апартаментах. По хозяйству ей помогает сиделка по имени Татьяна. По словам помощницы, Фатеева недавно вновь попала в больницу. Причину госпитализации при этом она не назвала, но признала, что актриса совсем плоха. Наталья Николаевна не может даже сидеть без посторонней помощи.
Татьяна также отметила, что у звезды кинемотографа есть все для комфортной жизни: полный холодильник продуктов, необходимые лекарства. Благотворительный фонд оплачивает и услуги сиделки.
Журналисты программы "Ты не поверишь!" на НТВ заметили, что помощницы у Фатеевой меняются довольно часто. Татьяна работает только две недели. Она живет в пятикомнатной квартире Фатеевой и редко от нее отходит.
Актриса не хочет общаться ни с журналистами, ни с подругами, ни с родными. Не навещает маму и сын звезды Владимир Басов. Ранее он рассказывал, что его мать сама отдалилась от сына и дочери.
Как напоминает издание, Наталья Николаевна в свое время заставила дочь отказаться от новорожденного сына. Сегодня нежеланному внуку Евгению Коропцову уже 37 лет. Он строит карьеру оператора-постановщика, о состоянии знаменитой бабушки ничего не знает и не интересуется.
По признанию Коропцова, для него Фатеева совершенно чужой человек. Его воспитали родители отца, потому общение с другой бабушкой он не поддерживает.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Алексей Гладкий
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