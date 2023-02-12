Одна продана: брат Бориса Моисеева заявил, что директор певца распродает недвижимость звезды

Проживающий в Канаде Маркс Толкач борется за имущество покойного родственника и готов доказать свое право на элитную недвижимость.

Заслуженный артист РФ Борис Моисеев ушел из жизни почти полгода назад. Исполнителю хитов «Голубая Луна», «Ненавижу», «Две свечи», «На перекрестке» было 68 лет, напоминает Рrozvezd.info.

Ранее, в 2010-м году он перенес инсульт, а в 2022-м не перижил второго приступа. Как стало известно, все имущество актер завещал своему директору Сергею Гороху.

При этом на имущество звезды претендует и родной брат звезды - Маркс Толкач, давно живущий в Канаде. Братья почти не общались, за больным музыкантом все эти годы ухаживал его директор.

82-летний Маркс в суде готов доказать свои права на элитную недвижимость родственника. Бороться есть за что: в списке недвижимости Бориса Моисеева - 2 квартиры в Москве, а также квартиры в Латвии и в Болгарии.

"Человек присвоил все имущество Бори, - возмущенно сказал Толкач в интервью КП. - Видимо, брат был в невменяемом состоянии, когда подмахнул это завещание. Я не видел содержание документа. Не знаю, есть ли он вообще. А пока новости невеселые. Горох стал распродавать недвижимость Бори. Уже продана его квартира в Крылатском".