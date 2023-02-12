Жители Северной Кореи охотно едут в Россию на учебу и работать: в чем причина такого живого интереса

Северокорейцы считают престижным делом отправиться в Россию учиться или сделать там карьеру, и у этого есть историческая подоплека.

Первые северокорейцы прибыли на работу в СССР на Дальний Восток еще в 1946 году, а 20 лет спустя был основан существующий поныне проект, по которому граждане Северной Кореи могли приехать на работу в СССР.

Дело в том, что в СССР тогда не хватало рабочих рук для рыбной промышленности. Платили рабочим неплохо, а по северокорейским меркам и вовсе много, и половину зарплаты можно было отправлять домой семье. Хотя срок контракта был 2 года, многие корейцы женились на местных женщинах, и становились гражданами СССР.

Сегодня из Северной Кореи едут люди различных специальностей. Много их в ресторанном бизнесе. Корейцы считают, что они могут в России получить доступное и качественное образование, и повидать мир, ведь условия жизни тут лучше, чем у них на родине вплоть до бытовых.