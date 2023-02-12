Детский омбудсмен Ирина Волынец резко раскритиковала наставников шоу «Голос. Дети»
Детский омбудсмен из Татарстана объявила исполнителей Басту, Егора Крида, певицу МакSим, выступающих наставниками в детском шоу, "пособниками сатанизма".
Женщина собирается подать жадобу в "компетентные органы". Об этом сообщает издание "Подъем".
Ирина Волынец так охарактеризовала наставников телепередачи "Голос. Дети": это лица "сомнительной сексуальной ориентации и вокальных данных, с жуткими наколками, мужчины с накрашенными ногтями и уж точно недетским репертуаром".
Детский омбудсмен рассказала, что постоянно сталкивается с массовыми сообщениями от "встревоженных родителей", которые просят навести порядок на шоу.
Ирина Волынец:
Какое сознание закладывают шоу с подобными наставниками? Вместо воспитания в детях прекрасного и доброго, они дезориентируют их и подталкивают к пропасти. Особенно неуместен такой контент на фоне СВО, когда мы противостоим античеловеческим ценностям западного мира, наши мужчины жертвуют собой.
Женщина считает, что должна действовать решительно, и другого выхода, кроме как привлечь к делу правоохранительные структуры, у нее нет.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Алексей Гладкий
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